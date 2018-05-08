محمود صقر: تصنيع عربة قطار ذات طابقين بالتعاون مع "الهيئة العربية"

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إنه جار تصنيع عربة قطار ذات طابقين بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية لسكك حديد مصر لزيادة السعة التحميلية للركاب بأرخص وسيلة ممكنة، وتصميم وتطوير وحدة كاملة لتصنيع أعلاف السمك الطافية لتتناسب مع متطلبات البيئة المصرية.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية للبتروكيماويات بمعهد بحوث البترول، أنه جار أيضًا إنتاج آلة حقن الأمونيا مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الأسمدة بنسبة 50%.