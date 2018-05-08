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الوطن

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الخميس المقبل

منذ 5 دقيقة
كتب: مروة مرسي
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الخميس المقبل

الخميس القادم بداية امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

قالت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الخميس المقبل هو بداية امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية "على مستوى محافظة الإسكندرية وتستمر حتى الأربعاء 16 من مايو 2018.

وأضافت عبد الظاهر، أن إجمالي عدد اللجان الامتحانية 388 لجنة امتحانية، وعدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 78213، 38651" طالب و39562 طالبة، وعدد لجان التربية الخاصة 2 بإجمالي 28 طالبا، 16 بنين و12 بنات.

وتابعت أن إجمالي الطلاب بلجنتي الصم والبكم 29 طالبا منهك 12 بنين و17 بنات، بالإضافة إلى لجان الإعدادي المهني بإجمالي 1681 طالبا، من بينهم 1476 بنين و205 بنات، مؤكدة على أنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية، وتوزيع التكليفات والترشيحات للملاحظين والمراقبين.

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