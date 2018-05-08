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الوطن

"حتة": تقنية لمنع الأعراض الجانبية لـ"الكيماوي" مع الأورام كبيرة الحجم

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"حتة": تقنية لمنع الأعراض الجانبية لـ"الكيماوي" مع الأورام كبيرة الحجم

طفرة في مواجهة أورام الكبد بمصر "صورة أرشيفية"

قال الدكتور أسامة حتة، رئيس المؤتمر الدولي السابع لأورام الجهاز الهضمي والكبد وأورام الجهاز البولي وأستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب عين شمس، إن "الأشعة التدخلية" حققت طفرة في علاج أورام الكبد الأولية نتيجة التليف والفيروسات، وكذلك الأورام الثانوية الناتجة عن إنتشار الأورام إلى الكبد ومن أهمها أورام القولون.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً على هامش انعقاد المؤتمر في أحد فنادق القاهرة، أن علاج تلك الأورام يشمل تقينات عدة من بينها الكى المباشر للأورام بإستخدام موجاد التردد الحرارى وموجات الميكرويف في الأورام الصغيرة ومحددة العدد.

وتابع: "أما الأورام الأكبر حجما المتعددة فيتم علاجها أيضا عن طريق القسطرة العلاجية من خلال حقن العديد من المواد داخل الأورام استرشادا بالأشعة مثل الحبيبات الدواية الذكية، والتي تستقر داخل الورم وتطلق الدواء الكيماوي لفترة طويلة مما يزداد معه فاعلية العلاج، وكذلك يمنع حدوث الاعراض الجانبية المتعارف عليها للدواء الكيماوي بالجسم وأيضا يمكن حقن الجسيمات المشعة وخاصة إذا كان الورم متشعب وممتد الى اوردة الكبد حيث تقوم هذه الجسيمات بإطلاق أشاعات محدودة المدى داخل الورم مما يؤدى الى تدمير الخلايا السرطانية دون المساس بخلايا الكبد السليمة".

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