"التعليم العالي" تحتفل بإعلان نتائج مسابقة "مايكروسوفت" للتخيل

أناب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورعصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي للمشاركة في فعاليات الاحتفال الذي تستضيفه جامعة عين شمس للإعلان عن نتائج تصفيات الدورة السادسة عشر المحلية لمسابقة كأس التخيل "2018 Imagine Cup"، والتي تنظمها شركة "مايكروسوفت" العالمية؛ بهدف تشجيع طلاب الجامعات ومنحهم فرصة اكتساب خبرات جديدة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات، وصقل مهاراتهم وإبداعاتهم وقدراتهم على العمل بروح الفريق وصولاً إلى إنشاء شركات ناشئة لأفكارهم الإبداعية.

وفي كلمته، أشار خميس إلى اهتمام الوزارة بالشباب من خلال أنشطة التنافس الشبابي المحلية أو التنافس مع أقرانهم من شباب العالم في شتى مجالات التنافس العلمية والفنية والرياضية، وانطلاقًا من هذه المسئولية تحرص الوزارة على التواجد والمشاركة في مختلف المحافل، موضحا أن فعاليات المسابقة المحلية لكأس التخيل منذ انطلاقها في أواخر شهر فبراير الماضي، شهدت تنافسًا شريفًا بين الطلاب والطالبات قدموا فيه نماذج وأفكار مميزة تستحق كل التقدير، وهي اليوم بصدد الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية والذين سيشاركون في المسابقة الإقليمية تمهيدًا للمشاركة في المسابقة العالمية الختامية.

وأضاف خميس، أن أهم ما تنطوي عليه هذه المسابقة تقريب الشباب من المناخ العالمي للإبداع التكنولوجي الذي نجح فيه شباب في مثل عمرهم في تغيير وجه الحياة في العالم من خلال ابتكارات وأفكار مدهشة في شتى المجالات وخصوصًا مجال تطبيقات الحاسب والاتصال.

وأكد، ثقة الوزارة في قدرات الشباب، كونهم مبدعون وأصحاب مواهب مميزة تستحق الدعم والمساندة باعتبارهم ثروة مصر التي تسعى إلى تنميتها والارتقاء بها؛ لتحقيق أقصى استفادة منها، وهو الدور الذي تؤديه الدولة ممثلة في الوزارة والجامعات من خلال خططها وبرامجها المختلفة في شتى المجالات خاصة مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار عصام خميس، إلى أنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في احتفالية عيد العلم 2017 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، اتهت الوزارة من وضع مسودة القانون، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ويهدف إلى الاهتمام بالشباب ورعايتهم وتأهيلهم علمياً، واحتضانهم، وإجراء الدراسات السوقية، والوصول إلى منتج صناعي، وإنشاء شركات ناشئة تساهم في تحقيق أفكارهم، موضحا تقديم الوزارة مشروع قانون خاص بحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وهو قانون له بعد اقتصادي يهدف إلى تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في المؤسسات البحثية ليخلق منتجاً صناعياً أو لتحسين وتطوير وزيادة الإنتاج، لافتا إلى الموافقة على القانون وصدوره مؤخراً ونعكف الآن على وضع اللائحة التنفيذية له.

وفى ختام الحفل، وزع عصام خميس الجوائز على الفائزين، بحضور الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والمهندسة نهي لبيب رئيس قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت، والمهندسة عزة الشناوي رئيس قطاع الحكومةوالتعليم بشركة "مايكروسوفت" مصر.