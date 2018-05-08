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الوطن

وزراء إعلام الرباعي العربي يعقدون اجتماعا مساء اليوم

منذ 49 دقيقة
كتب: بهاء الدين عياد
وزراء إعلام الرباعي العربي يعقدون اجتماعا مساء اليوم

الجامعة العربية - أرشيفية

يعقد وزراء الاعلام بدول الرباعي العربي المقاطعة لقطر والداعية لمكافحة الارهاب مساء اليوم اجتماعا تشاوريا لبحث اخر مستجدات الازمة القطرية على المستوى الإعلامي وتنسيق جهود تلك الدول لمواجهة الارهاب، في الوقت الذي اقترحت فيه السعودية تدشين استراتيجية اعلامية عربية متكاملة لمواجهة الارهاب والتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

ودعا المجلس التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، إلى وضع خطة إعلامية لمواجهة التطرف، مؤكدا أهمية التركيز على مجابهة العنف والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس الدورة التاسعة للمكتب، في كلمته بافتتاح خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، إنه يجب ألا نتوانى عن الحديث عن اقتلاع جذور التطرف والإرهاب، وعدم التوقف إعلاميا حتى انتهاء الظاهرة.

 

 

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