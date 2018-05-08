9.6 مليار جنيه ارتفاعا في رأس المال السوقي للبورصة

أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب.

وحقق رأس المال السوقي ارتفاعًا قيمته 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 990.967 مليار جنيه.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 17814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 17976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 873 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2270 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 1.4 مليار جنيه، ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 14.4 مليون جنيه، 346 ألف جنيه، 73.2 مليون جنيه، على التوالي، في حين اتجهت صافي تعاملات الأفراد والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 44.1 مليون جنيه، 481 ألف جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي.