البعثات الأثرية العاملة في مصر تقدم كشف حساب لعملها اليوم

يقوم الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، بعرض أعمال البعثة المصرية الألمانية في المطرية، والحديث عن الكشف الأثري الذي أثار الجدل وتصدر اكتشافات عام 2017، خلال عرضة للورقة البحثية بالمؤتمر الدولي الثالث للبعثات والمقام بوزارة الآثار على مدار يومين، حيث تمكنت خلال موسم عملها من العثور على آلاف القطع الصغيرة المكملة للتمثال، والتي تؤكد أن بسماتيك الأول هو صاحب التمثال.

ويتضمن برنامج، اليوم، عرض لمشروعات مركز البحوث الأمريكي لعام 2018، وأعمال بعثة المجلس الأعلى للأثار في أبيدوس، ومعبد أمنحتب الثالث بكوم الحيتان بالقرنة، وبعثة جامعة القاهرة مع جامعة ميونخ الألمانية بتونا الجبل بالمنيا، وأعمال بعثة جامعة توبنجن الألمانية فى مقابر العصر الصاوي بسقارة، أعمال البعثة المصرية الألمانية في مقابر الدولة الحديثة في قبة الهوا، وأعمال البعثة الأمريكية في العساسيف بالقرنة، واعمال بعثات المعهد الألماني وعددها أربعة بعثات تعمل في أسوان، وجزيرة الفنتين ودهشور والفيوم، وبعثة المعهد السويسري في أسوان، وأعمال المعهد الفرنسي للأثار الشرقية في مصر، وأعمال المعهد الهولندي في مصر في مقابر الدولة الحديثة في سقارة بعثة جامعة ليدن الهولندية، ودير البرشا، ومقبرة رقم 45 بالقرنة.