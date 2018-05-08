20 مليون دولار منحة من السعودية لـ"أوتشا" في اليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، عن تقديم منحة مالية بقيمة 20 مليون دولار، إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن المملكة قدمت مبلغ المنحة، دعما لمكاتب "أوتشا" المعنية بتنفيذ الأنشطة الإنسانية بالجمهورية اليمنية.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المنحة لدعم التكاليف المالية لمكتب "أوتشا" للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. فيما سيوجَّه جزء آخر لتغطية المتطلبات المالية لبرامج المنظمة، وفق الاحتياج والأولويات التي يراها المكتب مناسبة.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.