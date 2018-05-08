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الوطن

الرئيس الأوغندي: علينا استغلال نهر النيل كوسيلة نقل رخيصة وسريعة

منذ 41 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
الرئيس الأوغندي: علينا استغلال نهر النيل كوسيلة نقل رخيصة وسريعة

رئيس أوغندا

قال يوري موسفني، الرئيس الأوغندي، إن مصر وأوغندا دائما ما كان بينهم طرق نقل رخيصة مثل نهر النيل والسكك الحديدية، مشيرًا إلى أهمية استعادة تلك الطرق في وقتنا الحالي.

وأضاف "موسفني"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإتحادية، إن الرحلة بين مصر إلى أوغندا حوالي أكثر من 2000 ميل جوًا، مشددا على أهمية استغلال نهر النيل بالدول الأفريقية لإستعماله كوسيلة نقل سريعة ورخيصة.

وتابع: "في شمال أمريكا هناك طرق مركزية وطرق محلية، وساعدت تلك الطرق على التطور والنمو، وهنا في افريقيا وسائل النقل قد تقطعت بسبب الحروب والصراعات ونأمل أن تلك الطرق يعاد فتحها مرة أخرى".

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