"التأمين الصحي بالغربية" يتفقد العمل بـ"مبرة المحلة" وعيادات ابن سينا

أجرى الدكتور أحمد جمال المسدي، مدير عام فرع التأمين الصحي بالغربية اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل قطاعات وعيادات طبية وخارجية لتفقد سير العمل بنطاق المحلة الكبرى.

وجاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة على وحداته للوقوف على أخر التطورات في أداء الخدمة للمنتفعين وخطة سير العمل.

وتفقد مدير الفرع أقسام علاجية وطبية بمستشفى مبرة المحلة بجميع أقسامها وإدارة المنطقة الثالثة، وعيادة إبن سينا الشاملة.

كما هنأ العاملين بحلول شهر رمضان المعظم، وحثهم جميعًا على العمل بروح الفريق ومع إدارة الفرع لتقديم الخدمة الطبية حفاظًا على صالح المرضى.