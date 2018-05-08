"أطفال بنها" يحصل على المركز الأول في "مكافحة العدوي" بالقليوبية

حصل مستشفى الأطفال التخصصي ببنها اليوم، على المركز الأول على مستوى 23 مستشفى بمحافظة القليوبية، في مكافحه العدوي والبنية الاساسية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال الدكتور محمد كليب، مدير عام المستشفى إن لجان التفتيش العام من وزارة الصحة برئاسة الدكتور علاء عيد، مساعد أول الوزير لمكافحة العدوي والرعايه الاساسية، أعلنت هذه النتيجة بعد مرورها على مختلف مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى حصول مستشفى الأطفال على 82 درجة في التقييم بينما حصل مستشفى حميات بنها على 74 درجة.

ووجه كليب الشكر لكل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين على المجهود المبذول، ولإدارة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، برئاسة الدكتور أحمد محي، على الدعم والمساندة المستمرة للمستشفى.