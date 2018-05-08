تسجيل الدخول

الوطن

"أطفال بنها" يحصل على المركز الأول في "مكافحة العدوي" بالقليوبية

منذ 8 دقيقة
كتب: حسن صالح
"أطفال بنها" يحصل على المركز الأول في "مكافحة العدوي" بالقليوبية

فريق العمل بالمستشفي

حصل مستشفى الأطفال التخصصي ببنها اليوم، على المركز الأول على مستوى 23 مستشفى بمحافظة القليوبية، في مكافحه العدوي والبنية الاساسية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال الدكتور محمد كليب، مدير عام المستشفى إن لجان التفتيش العام من وزارة الصحة برئاسة الدكتور علاء عيد، مساعد أول الوزير لمكافحة العدوي والرعايه الاساسية، أعلنت هذه النتيجة بعد مرورها على مختلف مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى حصول مستشفى الأطفال على 82 درجة في التقييم بينما حصل مستشفى حميات بنها على 74 درجة.

ووجه كليب الشكر لكل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين على المجهود المبذول، ولإدارة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، برئاسة الدكتور أحمد محي، على الدعم والمساندة المستمرة للمستشفى.

أخبار متعلقة

مدير أطفال بنها: 6 تخصصات جديدة.. والروتين يعرقل التوسعات

مدير أطفال بنها: 6 تخصصات جديدة.. والروتين يعرقل التوسعات
بروتوكول تعاون بين مستشفى أطفال بنها وجامعة ميلانو الإيطالية

بروتوكول تعاون بين مستشفى أطفال بنها وجامعة ميلانو الإيطالية
أطفال جامعة الطفل في بنها يقفون حدادا على شهداء مسجد الروضة

أطفال جامعة الطفل في بنها يقفون حدادا على شهداء مسجد الروضة
مستشفى أطفال بنها تنظم مؤتمر "الجديد في علاج الروماتيزم"

مستشفى أطفال بنها تنظم مؤتمر "الجديد في علاج الروماتيزم"
مستشفى أطفال بنها تحصل على المركز الأول في مكافحة العدوى

مستشفى أطفال بنها تحصل على المركز الأول في مكافحة العدوى

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

محافظ الشرقية: إقامة 3 محطات غاز طبيعي بمراكز المحافظة

محافظ الشرقية: إقامة 3 محطات غاز طبيعي بمراكز المحافظة

صحفيو بورسعيد يرفضون أسلوب تعامل نائب رئيس النادي المصري

صحفيو بورسعيد يرفضون أسلوب تعامل نائب رئيس النادي المصري

"أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال وحديثي الولادة" بطب الأطفال في دمياط

"أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال وحديثي الولادة" بطب الأطفال في دمياط

بالصور| "هروب المستثمرين من قطر" يتصدر "تويتر" وأبناء الدوحة يستغيثون

بالصور| "هروب المستثمرين من قطر" يتصدر "تويتر" وأبناء الدوحة يستغيثون

إزالة 36 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالقوصية

إزالة 36 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالقوصية

اختيارات الوطن

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

الأكثر قراءة

عاجل