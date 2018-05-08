الأحد.. انطلاق فعاليات مؤتمر "التميز والجودة" بحضور مجدي يعقوب

تنطلق، الأحد المقبل، فاعليات المؤتمر الدولي الخامس للتميز والجودة، الذي تنظمه منظمة "دايموند بيراميد" العالمية.

وأكد الدكتور مرسال إبراهيم، رئيس المؤتمر، خبير التميز المؤسسي والجودة وعالم الجينات والصحة الشمولية، أن المؤتمر هذا العام يهدف إلى فتح آفاق جديدة لصناع القرار وقادة الفكر والعلماء ورجال الأعمال، لمناقشة مبادئ ومفاهيم الجودة في القرن الواحد والعشرون، والتعاون على استكشاف القوى الفردية والتنظيمية لتعزيز معايير الجودة وتحفيز الابتكار والتميز، بالإضافة إلى بحث أهمية الاقتصاد المعرفي وتأثيره المباشر على التنمية.

كما يسط الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه التميز والابتكار، والعمل على نشر مفاهيم الاستراتيجيات التميز والجودة والوصول بها إلى رؤية منهجية يدعمها العلم وفق المعايير الدولية والمعرفة، لمواكبة التطور والارتقاء بكافة أنشطة العمل.

وأوضح مرسال، أن مؤتمر هذا العام ستكون له دورتان، الأولى الأحد المقبل والثانية بشهر سبتمبر 2018، نظرا لتعدد محاوره التي تتناول مبادئ التميز والجودة ودورها في تقليص الهدر، وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز، وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل، وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية لتحسين التميز والجودة، وكذلك أثر تطبيقات التميز للارتقاء بالأداء المؤسسي للمجتمع.

وأشار مرسال، إلى أن المؤتمر يكرم بعض الشخصيات، منها الكابتن أحمد حسن قائد المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، والدكتور مجدي يعقوب رئيس مؤسسة يعقوب لعلاج القلب، والفنان عزت العلايلي.

وقال، إنه سيعلن في نهاية المؤتمر عن انظلاق مجلة "التميز الدولي"، كنافذة إعلامية للمؤسسة مهمتها إلقاء الضوء على كل ما هو متميز في المجتمع، لنشر ثقافة التميز والجودة.