ضبط 1.8 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر في حملة تموينية بشوارع الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم، من ضبط 1.8 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر، في حملة تموينية بشوارع وقرى مركز زفتى وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي، ومواجهة الخارجين عن القانون والرقابة على الأسواق على مستوى المحافظة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط محمد.ع 31 سنة-صاحب مصنع منظفات صناعيه بقرية السملاوية – مركز زفتى، مقيم بذات الناحية وبحوزته 1.800 طن منظفات صناعية بدون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7692 جنح مركز زفتى 2018م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.