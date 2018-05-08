برلماني: "صحة النواب" أوصت بتخصيص 5 مليارات لتطبيق التأمين الصحي

قال النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بإدراج اعتماد مالي مشروط لتجهيز البنية التحتية لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 5 مليارات جنيه.

وأشار حافظ، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن اللجنة سترفض الموازنة الخاصة بالعام المالي 2018/2019 في حالة عدم تنفيذ التوصيات الخاصة بها، لذلك يجب على وزارة المالية تنفيذها.

وقدرت موازنة التأمين الصحي الشامل الجديد، في المحافظات التي سيتم تطبيقه بها خلال 2018/2019، 23 مليارًا و925 مليونًا و133 ألف جنيه، من ضمنها تكاليف ومصروفات بنحو مليار و519 مليونًا و545 ألف جنيه، وقدرت الإيرادات بنحو 11 مليارًا و202 مليون و94 ألف جنيه، وقدرت الاستخدامات الرأسمالية بمبلغ 11 مليارًا.

وتشمل عملية تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد 6 مراحل؛ الأولى فى محافظات "بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء"، في الفترة من 2018 وحتى 2020، والثانية في الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان في الفترة من 2021 وحتى 2023.

أما المرحلة الثالثة ففي الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة في بني سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم»، فى الفترة من 2027 وحتى 2028، والمرحلة الخامسة فى «الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية، في الفترة من 2029 وحتى 2030، أما المرحلة السادسة ففي «القاهرة والجيزة والقليوبية» في الفترة من 2031 وحتى 2032.

وقدر مشروع قانون ربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2018/2019، موازنة هيئة التأمين الصحي، التي ستُطبق بباقي المحافظات لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد بها، بنحو 16 ملياراً و891 مليوناً و339 ألف جنيه، من ضمنها 12 ملياراً و277 مليوناً و810 آلاف جنيه.