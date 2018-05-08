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الوطن

نائب محافظ القاهرة يطالب بمراقبة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية

منذ 28 دقيقة
كتب: وائل فايز
نائب محافظ القاهرة يطالب بمراقبة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية

نائب محافظ القاهرة يلتقى رؤساء الأحياء

عقد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، اجتماعا مع رؤساء أحياء المنطقة الغربية لمناقشة الترتيبات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأعطى تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات الطب البيطري للتأكد من سلامة الأغذية وخاصةً اللحوم والدواجن ومنتجاتهما فضلاً عن باقى الأغذية، وشدد على حملات التموين لمراقبة الأسعار والتأكد من عدم وجود أزمات تموينية لأي منتج.

وأشار إلى ضرورة استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات وتكثيف حملات النظافة، كما أكد نائب المحافظ أنه تقرر عمل معرض للسلع الرمضانية بسوق الترجمان وعدد من المناطق الأخرى لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

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