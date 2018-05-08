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الوطن

بالصور| اكتشاف مقبرة كبير قادة الجيش في عصر رمسيس الثاني

منذ 15 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
بالصور| اكتشاف مقبرة كبير قادة الجيش في عصر رمسيس الثاني

الكشف

كشفت البعثة الأثرية العاملة بمنطقة سقارة والتابعة لكلية الآثار جامعة القاهرة عن مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني (الأسرة التاسعة عشر – الدولة الحديثة) والذي كان يدعي "إيورخي".

صرحت بذلك الدكتورة علا العجيزي رئيس البعثة، موضحة أن المقبرة كبيرة الحجم، واحتفظت بالعديد من النقوش المهمة التي تنم عن علو مكانه هذا الرجل، حيث نقش على جدرانها منظر يصور جيش من الخيالة والمشاة متجهين في حملة عسكرية إلى خارج حدود مصر الشرقية من خلال حدود مدينة محصنة.

وأضافت أن نقوش المقبرة تضمّنت أسماء بعض أفراد أسرة "إيورخي"، وهم ابنه وأحفاده، ويتضح من خلالها أنهم أيضا يحملون ألقابا عسكرية مهمة، مما يدل علي أنهم جميعا ينتمون إلي عائلة من الطبقة العسكرية في الدولة الحديثة.

وقالت الدكتورة العجيزي، إن البعثة قد توصلت أيضا إلى العثور على عدد ضخم من الكتل الحجرية المنقوشة، والتي جرى انتزاعها من جدران المقبرة يرجح أنها من خلال محاولات السرقة التي كانت تتم في القرن التاسع عشر، أو من خلال التأثير بالعوامل الجوية، وهو الأمر الذي كان سببا لوجود عدد كبير من بقايا آثار هذه المقابر في المتاحف حول العالم.

وأشارت أن "إيورخي" صاحب المقبرة قد بدأ حياته العسكرية في عهد الملك سيتي الأول والد الملك رمسيس الثاني، وتقلد أعلي المناصب العسكرية في عهد الملك رمسيس الثاني منها منصب المشرف علي أملاك الملك رمسيس الثاني في معبده المعروف باسم "الرامسيوم" بطيبة الغربية.

 

 

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