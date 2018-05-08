الرئاسة الفرنسية: ترامب "لم يبلغ" ماكرون بقراره حول الاتفاق النووي

نفت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تقارير إخبارية لصحيفة "نيويورك تايمز"، تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنسحب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب موقع راديو فرنسا الدولي.

وكانت "نيويورك تايمز"، ذكرت اليوم، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن ترامب "أبلغ" ماكرون، بقراره الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت أن ترامب قرر إعادة فرض جميع العقوبات، التي كانت مفروضة على إيران، قبل توقيع الاتفاق عام 2015، إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.