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الوطن

محسن عادل: أعضاء بعثة صندوق النقد أعربوا عن إعجابهم بقانون أوبر وكريم

منذ 9 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
محسن عادل: أعضاء بعثة صندوق النقد أعربوا عن إعجابهم بقانون أوبر وكريم

محسن عادل

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي أبدوا إعجابهم بقانون تنظيم السيارات العاملة بتكنولوجيا المعلومات والمعروف بقانون "أوبر وكريم"، معتبرين أنه تشجيع للشباب.

وأضاف "عادل"، خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر حققت إصلاحات مالية جيدة جدا، مشيرا إلى أن الاستثمار في المشروعات القومية حافظ على الاقتصاد من الانكماش.

وتابع أن بعثة صندوق النقد الدولي معجبين جدا بفكرة المناطق الصناعية المتخصصة التي تقوم مصر بإنشائها.

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