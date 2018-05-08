محافظ الأقصر يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الثلاثاء، وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد يحي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

ويزور الوفد محافظة الأقصر لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الزراعية في الأقصر وإسنا.

واستعرض بدر موقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة بالكامل، موضحًا أهم المشكلات الموجودة في عدد من المراكز والقرى، وبحث سبل التعاون لتنفيذ المزيد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتغطية احتياجات المحافظة.

وعقب اللقاء، توجه وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتفقد أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالغابات الشجرية بالحبيل والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 258 مليون جنيه، حيث تقدر الطاقة التصميمية بمشروع التوسعة بـ 36000 متر مكعب يوم، ويخدم مدينة الأقصر والقرى التابعة لها، وتشمل التوسعات حفر برك الأكسدة وخزانات الموازنة بطول المسار المعدل لخط الطرد الموجود قطر 800 م، ضمن مساحة الغابات التي سيتم استصلاحها وتقدر بحوالي 30 فدان إضافية.