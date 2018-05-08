مدير "الشرق الأوسط" بواشنطن لـ"الوطن": ترامب انسحب دون خطة بديلة

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، سيكون له تداعيات كبيرة سياسيًا واقتصاديا، ومخاطر نشوب نزاعات مالية تجارية ومخاطر أمنية، مشيرة إلى أنه من الناحية السياسية لا توجد لدى الإدارة الأمريكية الخطة البديلة للخطوات القادمة، فالرئيس ترامب أعلن الانسحاب وإعادة تفعيل العقوبات دون أن يعلن ما هو البديل.

وقالت لـ"الوطن"، إنه سيدخل في نقاشات مع الحلفاء الأوروبين والشركاء في الشرق الأوسط، وهي من المفترض مستمرة منذ 6 أشهر، متسائلة "ولكن.. ماذا يحدث إذا فشلت هذه المحاولات؟".

وأضافت أن "هذا الانسحاب سيؤدي إلى توتر العلاقات بين أمريكا وحلفاؤها الأوروبيين، وبشكل أكبر لأن كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا تريد الاتفاق النووي وعدم الانسحاب، فكيف سيكون موقف الدول؟".

وفيما يتعلق بالشركات الأوروبية الخاصة، قالت: "إذا أصرت الحكومات الأوروبية على المضي قدما في الالتزام بالاتفاق، فماذا عن الشركات الأوروبية التي ستغامر وتكون تحت خطر المفروض عليها عقوبات أمريكية بسبب تعاملاتها الاقتصاية مع إيران، وهناك شركات كثيرة تعمل في عدة مجالات، وفي مجال المعاملات المالية بشكل موسع".

وأشارت إلى أن هناك مخاطر أخرى على الشركات الأمريكية التي كانت قد بدأت في المعاملات التجارية، لافتة إلى أنه من جانب آخر إسرائيل تلوح بورقة مصادمة وصدام عسكري بين إسرائيل وإيران في سوريا.