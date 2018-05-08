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الوطن

الخميس.. افتتاح مونودراما "أنا كارمن" على مسرح الطليعة

منذ 23 دقيقة
كتب: الهام زيدان
الخميس.. افتتاح مونودراما "أنا كارمن" على مسرح الطليعة

شادى سرور

قال الفنان شادي سرور مدير مسرح الطليعة، إن عرض المونودراما الجديد "أنا كارمن" للمخرجة سماء إبراهيم يُفتتح يوم الخميس المقبل، على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة في الساعة التاسعة مساء، على أن يقدم يومي الخميس والجمعة فقط هذا الأسبوع ويتوقف إلى أن يستكمل ليالي عرضه في عيد الفطر المبارك. 

وتقول سماء إبراهيم مخرجة العرض، إن بقلب كل أنثى "كارمن" الباحثة عن الحرية والحب ولو اختلفت ثقفاتها وقدرتها عن انثى أخرى، وهذا ما يناقشه العرض.

وأضافت أن النص يقدم بالعامية الزجلية والذى استوحيت أحداثه من الواقع المصري.

يذكر أن العرض يقدم فى قالب غنائي استعراضي كوميدي، وقد اعتمد العمل على المزج بين مقطوعات موسيقية عالمية وبين مؤلفات موسيقية للفنان أيمن الخياط.

"أنا كارمن " تمثيل سماء إبراهيم ، موسيقي جورج بييزيه، أيمن الخياط، توزيع موسيقى الدكتور محمد حسني، تصميم ملابس رشيدة علي، والعرض من تأليف وسينوغرافيا وإخراج سماء إبراهيم.

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