برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحافظ على نفسية الطفل

قالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية القديم يسبب أذية للطفل بسبب المشاجرات التي تنشب بين الأب والأم، موضحة أن القانون الجديد سينظم الرعاية المشتركة للطفل بين الأم والأب، ولا يعتدي أحد على حق الأخر.

وأضافت " ثابت"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن القانون الجديد يحمي السيدة ويجعل الاهتمام بالطفل في الدرجات القصوى، مؤكدة أن القانون لا يجور على طرف في صالح الأخر.

وتابعت :" نحن نحافظ على نفسية الطفل في القانون، وبدلًا من العيش في الشارع يذهب الابن لبيت جده أو جدته".