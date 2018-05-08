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الوطن

 عمرو الليثي: 8 برامج ومسلسلات ضمن خريطة "الحياة" خلال رمضان

منذ 35 دقيقة
كتب: ضحى محمد
 عمرو الليثي: 8 برامج ومسلسلات ضمن خريطة "الحياة" خلال رمضان

عمرو الليثي

أكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة تليفزيون "الحياة"، إن القناة انتهت من وضع الخريطة البرامجية، الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث تضم مجموعة متنوعة من البرامج وكذلك المسلسلات.

وأشار "الليثي"، أن قناة الحياة تسعى خلال شهر رمضان إلى تقديم باقة من أفضل المسلسلات والبرامج من خلال خريطة برامجية متميزة حتى تعود قناة الحياة إلى مكانتها وريادتها وسط القنوات الفضائية "رقم واحد" من خلال تقديم باقة متنوعة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية والأكشن والتي تُلبي رغبات المشاهدين.  

وأضاف الليثي أن قناة "الحياة" ستنفرد بالعرض الحصرى لأربع مسلسلات لكبار نجوم الدراما المصرية خلال شهر رمضان، وهي "كلبش 2" للفنان أمير كرارة، و"أيوب" للفنان مصطفى شعبان، و"ضد مجهول" للفنانة غادة عبدالرازق، و"ربع رومي" للفنان مصطفى خاطر، بالإضافة إلى مسلسل "مليكة" للفنانة دينا الشربيني، سيعرض بشكلٍ متزامن.

وتابع الليثى ان قناة الحياة ستقدم 4 برامج مهمة ومتنوعة خلال شهر رمضان وهي: "حديث الصيام" للدكتور أحمد عمر هاشم، و"الكلام الطيب" للشيخ رمضان عبد المعز، و"الدين والحياة" للإعلامية دعاء عامر، وبرنامج "المطبخ".

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