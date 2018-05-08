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الوطن

ساويرس: لا مجال للواسطة في الالتحاق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

منذ 35 دقيقة
كتب: محمود البدوي
ساويرس: لا مجال للواسطة في الالتحاق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

سميح ساويرس

قال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه يسعى لإنشاء مدرسة داخل المدينة، للموهوبين علميًا، تكون لها شروط خاصة للقبول.

وأضاف ساويرس، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن الأعداد في مدينة زويل بـ"الكَيْف" وليست بـ"الكَمّ" ولا مجال للواسطة في دخولها.

وتابع: "وصولنا للعالمية طموح، وحصلنا على براءات اختراع عالمية"، مؤكدًا أنهم يعملون على خدمة الوطن والحفاظ على الاقتصاد المصري، حيث يقومون باختراعات تفيد "الزراعة والصحة" والعديد من ملفات الدولة، مؤكدا أن التعليم أهم الملفات لتقدم مصر.

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