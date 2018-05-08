مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم جرار قطار بـ"توك توك" في الإسكندرية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر في تصادم جرار قطار بعربة توك توك في مزلقان الحرابي بمنطقة عبدالقادر الواقعة بنطاق حي العامرية أول، وذلك أثناء غلق المزلقان مساء أمس.

من جهته، كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة بمتابعة الحادث، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة علي يوسف علي، وأحمد محمد السيد، وإصابة أحمد أشرف الجبالي.

وأكد شادي، أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات المحافظة بوقوع الحادث إثر محاولة التوك توك عبور مزلقان الحرابي المغلق أثناء مرور القطار، تم تبليغ مرفق الإسعاف للتوجه باقصى سرعة ممكنة إلى مكان الحادث وتم نقل الوفيات إلى مشرحة كوم الدكة ونقل المصاب إلى المستشفى الأميري لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تبين من خلال الفحص أنه مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى واليد اليمنى.