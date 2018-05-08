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الوطن

تشكيل لجنة للاطمئنان على سلامة الأغذية بقرى وفنادق بورسعيد السياحية

أمس PM 11:52
كتب: الوطن
تشكيل لجنة للاطمئنان على سلامة الأغذية بقرى وفنادق بورسعيد السياحية

محافظ بورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، تشكيل لجنة للمرور على القرى السياحية والفنادق، للاطمئنان على سلامة الأغذية الموزعة للمواطنين، على أن تتكون من مديرية التموين والطب الوقائي ومكتب مراقبة الأغذية والصحة.

وشدد المحافظ، خلال اجتماعه الأول مع اللجنة المشكلة، بالمرور على كافة القرى السياحية والفنادق، مع عرض تقرير يومي بما تم مشاهدته على أرض الواقع.

وأكد محافظ بورسعيد أن أي منشأة مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك عقب اعتذار الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، عن زيارتها إلى بورسعيد، مساء اليوم، بعد إصابة 3 من أبطال عرض مسرحية "السيرة الهلامية" والتي كانت مقررة أن تشاهدها اليوم، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، كما أصيب 5 أخرون مع أبطال العرض بعد أن تناولوا وجبة "سوسيس" ضمن وجبة الغذاء في قرية الفيروز السياحية بحي الزهور.

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