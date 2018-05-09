الشباب العربي يختار الإمارات أفضل بلد للعيش

أظهرت نتائج "استطلاع أصداء بيرسون مارستير السنوي العاشر لرأي الشباب العربي" أن دولة الإمارات تبقى البلد المفضل الذي يرنو الشباب العربي للعيش فيه ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم.

ويعتبر الاستطلاع المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة - الشباب- ولإجراء النسخة العاشرة منه استقصت شركة الأبحاث العالمية "بي إس بي ريسيرتش" آراء ومواقف الشباب العرب في 16 بلدًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أجرت 3500 مقابلة شخصية خلال الفترة بين 21 يناير و20 فبراير 2018 مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عامًا وتم إجراء هذه المقابلات باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت دونا امبيراتو الرئيس التنفيذي لشركة بيرسون كون آند وولف، إن استطلاع رأي الشباب العربي قدم على مدار السنوات العشرة الماضية رؤى معمقة حول العديد من التغيرات الجوهرية التي شهدتها المنطقة، وهذا هو واقع الحال أيضا بالنسبة لاستطلاع عام 2018 حيث يشكل هذا التحليل السنوي المعمق لآمال ومخاوف الشباب العربي منصة مثالية لفهم الأولويات الرئيسية للجيل المقبل من صناع القرار وقادة الأعمال في المنطقة.

وتقول الغالبية العظمى من الشباب العربي 78% أن "داعش" أصبح أضعف خلال العام الماضي ويرى 58% منهم أن هزيمة حتمية تنتظر التنظيم الإرهابي وإيديولوجيته وتمثل هذه النسبة تحولاً كبيرًا عن استطلاع عام 2015 عندما أعرب 47% فقط من الشباب العربي عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على مواجهة التنظيم الإرهابي.

وقال سونيل جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أصداء بيرسون- مارستيلر، رئيس شركة بيرسون كون آند وولف الشرق الأوسط، بلغنا اليوم محطة مهمة بمرور عقد كامل على إجراء الدراسة الأشمل من نوعها للشريحة السكانية الأهم في المنطقة وقد خلص استطلاع هذا العام إلى نتائج لافتة لحد كبير.