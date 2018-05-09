محافظ الدقهلية للجنة أملاك الدولة: "التقنين قبل 14 يونيو أو الإزالة"

أكد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، أن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة هو 14 يونيو المقبل، مشيراً إلى الدور الهام والحيوي لإعلام المواطنين من قبل الوحدات المحلية وجهات الولاية على أراضي الدولة في سرعة التقدم لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة قبل انتهاء الموعد المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، لأعضاء اللجنة العليا المشكلة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة بحضور اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، والمهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، والعقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم شريف يوسف، قائد قوات التأمين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي الأملاك والشؤون القانونية.

وقال المحافظ إنه سيتم تنفيذ كل قرارات الإزالة على التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم واضعي اليد بطلبات التقنين حتى التاريخ المشار إليه، حرصا على استرداد كافة أراضي الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها في الاستثمار لصالح الاقتصاد القومي وتشغيل الشباب من خلال إقامة العديد من المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة.