تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الدقهلية للجنة أملاك الدولة: "التقنين قبل 14 يونيو أو الإزالة"

اليوم AM 03:39
كتب: صالح رمضان
محافظ الدقهلية للجنة أملاك الدولة: "التقنين قبل 14 يونيو أو الإزالة"

اجتماع اللجنة العليا لأملاك الدولة بالدقهلية

أكد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، أن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة هو 14 يونيو المقبل، مشيراً إلى الدور الهام والحيوي لإعلام المواطنين من قبل الوحدات المحلية وجهات الولاية على أراضي الدولة في سرعة التقدم لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة قبل انتهاء الموعد المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، لأعضاء اللجنة العليا المشكلة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة بحضور اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، والمهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، والعقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم شريف يوسف، قائد قوات التأمين، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي الأملاك والشؤون القانونية.

وقال المحافظ إنه سيتم تنفيذ كل قرارات الإزالة على التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم واضعي اليد بطلبات التقنين حتى التاريخ المشار إليه، حرصا على استرداد كافة أراضي الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها في الاستثمار لصالح الاقتصاد القومي وتشغيل الشباب من خلال إقامة العديد من المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة.

أخبار متعلقة

غدا.. استمرار حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دار السلام

غدا.. استمرار حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دار السلام
بالصور| رئيس حي دار السلام: هدم 4 عقارات مخالفة واستمرار حملة إزالة التعديات

بالصور| رئيس حي دار السلام: هدم 4 عقارات مخالفة واستمرار حملة إزالة التعديات
بالصور| مدير أمن الدقهلية يقود حملة إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

بالصور| مدير أمن الدقهلية يقود حملة إزالة التعديات على بحيرة المنزلة
موجة جديدة من إزالة التعديات على أراضى الدولة فى المحافظات بتكليف من «لجنة محلب»

موجة جديدة من إزالة التعديات على أراضى الدولة فى المحافظات بتكليف من «لجنة محلب»
سكرتير محافظة البحر الأحمر يناقش إزالة التعديات على الطرق الصحراوية

سكرتير محافظة البحر الأحمر يناقش إزالة التعديات على الطرق الصحراوية
استرداد أراضي الدولة: إزالة 30% من التعديات على منافع الري في 3 سنوات

استرداد أراضي الدولة: إزالة 30% من التعديات على منافع الري في 3 سنوات
إزالة التعديات على مساحة 14 فدان أرض زراعية في كفرالشيخ

إزالة التعديات على مساحة 14 فدان أرض زراعية في كفرالشيخ
استمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة بالقصير

استمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة بالقصير

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

فيديو| نهاية مأساوية لشاب أراد التقاط "سيلفي" على حافة شلال

فيديو| نهاية مأساوية لشاب أراد التقاط "سيلفي" على حافة شلال

"ليس جنونا".. دراسة: التكلم مع النفس أفضل طريقة لحل المشكلات

"ليس جنونا".. دراسة: التكلم مع النفس أفضل طريقة لحل المشكلات

العثور على مخلوق "مخيف وغامض" على ضفاف نهر ليفربول

العثور على مخلوق "مخيف وغامض" على ضفاف نهر ليفربول

700 ألف دولار تكلفة تعليم جنود الجيش الأمريكي الاستئذان لتقبيل النساء

700 ألف دولار تكلفة تعليم جنود الجيش الأمريكي الاستئذان لتقبيل النساء

طرح أغنية "ليه الجرح" لفضل شاكر ووليد سعد على "أنغامي"

طرح أغنية "ليه الجرح" لفضل شاكر ووليد سعد على "أنغامي"

اختيارات الوطن

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

الأكثر قراءة

عاجل