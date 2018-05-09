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الوطن

وزارة الري تخصص 22 مليون جنيه لتطوير مساقي الوادي الجديد

اليوم AM 03:39
كتب: شرف غريب
وزارة الري تخصص 22 مليون جنيه لتطوير مساقي الوادي الجديد

وزارة الري تخصص 22 مليون جنيه لتطوير مساقي الري بالوادي الجديد

أعلنت الإدارة المركزية للري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تخصيص 22 مليون جنيه لتوريد وتركيب مواسير بلاستيك بمركزي الخارجة وباريس.

وقال المهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالمحافظة، إنه جرى توريد مواسير بلاستيك بأطوال 20 كيلو مترا لتحويل تلك المساقي من ترابية أو خرسانية إلى بلاستيكية.

وأشار وكيل وزارة الري بالمحافظة، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير جميع مساقي الري بالمحافظة، نظرًا لأن المساقي القديمة تتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

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