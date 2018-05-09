بالصور| رئيس مركز أبوتشت بقنا يحيل واقعة "الحمير" للتحقيق

أحال خالد عويس رئيس مركز ومجلس مدينة أبوتشت، المسؤولين عن الوحدة الصحية لقرية "العضاضية" في مركز أبوتشت، للتحقيق بسبب واقعة تواجد "حمير" داخل فناء الوحدة.

واشتكى أهالي قرية العضاضية في مركز أبوتشت شمال قنا، من إهمال المسؤولين في الوحدة الصحية للقرية بسبب تواجد الحمير ودخول المواشي لفنائها دون وجود موظف يمنع ذلك، إضافة إلى نقص الخدمات بالوحدة.

وقال أشرف علي أحد أبناء المنطقة، إن المسؤولين في الوحدة الصحية في قرية العضاضة وصلوا لأعلى درجات الإهمال في السماح لدخول الدواب لفناء الوحدة حتى باب العيادات الداخلية، دون مراقبة أو مسؤول عن الداخلين والخرجين.

وأضاف أن هذه الوحدة ينقصها الكثير من الخدمات عدم وجود طبيب بشكل ثابت يوميًا ولا توجد خدمات بسبب نقص الإمكانيات وما تقدمه سوى استخراج شهادات الوفاة وشهادات الميلاد الورقية وتطعيمات الأطفال حديثي الولادة.

وعلق أحد المواطنين يدعي كارم علي، عن الواقعة "عايزينكم توفرولنا أطباء للكشف على الحمير في الوحدة الصحية بالعضاضية، الحمير دخلت الوحدة وخرجت تاني دون كشف يا جماعة يرضي مين دا".