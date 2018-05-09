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الوطن

محافظ قنا يفتتح ثلاثة معارض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية

منذ 39 دقيقة
كتب: رجب آدم
محافظ قنا يفتتح ثلاثة معارض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية

معرض اهلا رمضان

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مساء أمس، ثلاث معارض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بمدينة قنا، بحضور الأستاذ عبدالمنعم بكار وكيل وزارة التموين بقنا، والأستاذ محمود العماري مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولفيف من القيادات التنفيذية وعدد كبير من أهالي المدينة.

أوضح المحافظ أنه تم افتتاح 3 معارض أهلا رمضان بمدينة قنا الأول بقاعة السندباد بمنطقة عمر أفندي، والثاني بمبني نزل الشباب، والثالث بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية، مشيرا إلى افتتاح معرض بكل مدينة من مدن المحافظة بالتزامن مع افتتاح الثلاث معارض، لافتا إلى إقامة تلك المعارض بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية التعاونية الاستهلاكية.

وأكد الهجان أن محافظة قنا تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة استعدادًا لقدوم شهر رمضان الكريم بإقامة معارض "أهلا رمضان" لبيع جميع أنواع السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر، وجميع مستلزمات شهر رمضان بسعر الجملة بمختلف مدن المحافظة.

وأضاف محافظ قنا أن المعارض ستقدم خدماتها للمواطنين بدء من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان، موجها المسؤولين بالتنبيه على جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومجالس المدن لمراقبة حركة البيع والشراء داخل تلك المعارض للتأكد من تقديم خدماتها بالشكل الذي يرضي جميع المواطنين.

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