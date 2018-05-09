عاجل| إصابة 11 شخصا في انهيار منزل بأسيوط

أصيب 11 شخصا في انهيار منزل قديم، قبل قليل، في أسيوط بينما ما يزال البحث جاريا عن سيدة تحت الأنقاض خلف قسم شرطة ثان بأسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار عقار خلف القسم.

وبالانتقال والإسعاف والدفاع المدني تبين انهيار عقار مكون من 3 طوابق يقطنه 3 أسر بواقع 12 فردًا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 11 شخصا منهم وتم نقل 5 منهم لمستشفى أسيوط العام "الشاملة" وإجراء إسعافات أولية إلى 6 آخرين وما زال البحث جارٍ عن سيدة تحت الأنقاض.

وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.