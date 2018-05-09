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الوطن

الدفاع المدني يواصل البحث عن مسنة أسفل عقار أسيوط المنهار

منذ 58 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
الدفاع المدني يواصل البحث عن مسنة أسفل عقار أسيوط المنهار

أرشيفية

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ جهودها في البحث عن سيدة أسفل عقار أسيوط المنهار بمنطقة درب عامر خلف قسم شرطة ثان بأسيوط، بينما أصيب 11 شخصا تم نقلهم لمستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار عقار خلف القسم.

وبالانتقال و4 سيارات إسعاف والدفاع المدني تبين انهيار عقار قديم متشقق الجدران مكون من 3 طوابق يقطنه 3 أسر بواقع 12 فردًا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 11 شخصا منهم وتم نقل 5 منهم لمستشفى أسيوط العام "الشاملة" وإجراء إسعافات أولية إلى 6 آخرين وما زال البحث جاريا عن سيدة مسنة تحت الأنقاض.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الانهيار، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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