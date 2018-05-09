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الوطن

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 32 درجة

منذ 39 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 32 درجة

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا. 

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا. 

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 32 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 18 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

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