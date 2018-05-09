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الوطن

محمد شاهين ينتهي من تسجيل أغنية شعبية جديدة

اليوم AM 08:02
كتب: محمود الرفاعى
محمد شاهين ينتهي من تسجيل أغنية شعبية جديدة

محمد شاهين

انتهى المطرب محمد شاهين، من تسجيل أغنية شعبية جديدة تحمل طابع "الموسيقى الهندية"، وتكون من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، ومن المقرر ضمها لألبومه الجديد.

الألبوم من إنتاج شركة "إم تاتش برودكشن" لمالكها محمد مهاب، ويحتوي على العديد من المفاجأت، إذ يضم جميع الألوان والأذواق، وأغاني من النوع الرومانسي والدرامي والهاوس والخليجي والمقسوم والشعبي كما يقدم شاهين، لأول مرة أغاني باللهجة السيناوية والبدوية، في توليفة تقدم لأول مرة في ألبوم.

تعاون مع شاهين، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، أحمد عادل، أسامة عبدالهادي، صابر كمال، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، عصام إسماعيل، زيزو فاروق، سامح رافت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، وليد رياض، ومحمدي.

ويضم الألبوم حتى الآن 10 أغاني، ومن المرجح أن يضم أغنيتين جديدتين، ويتم طرح فيديو كليب تزامنا مع طرح الألبوم، كما يصور أغنية أخرى من الألبوم ستكون باستطلاع رأي جمهوره، من خلال الأغنية الأكثر إعجابا واستماعا من قبل محبيه.

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