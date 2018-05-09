القبض على طالب بحوزته مخدر الحشيش في السويس

تمكنت مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، مساء أمس، من ضبط طالب بحوزته 12 كيسا من مخدر الحشيش، وبندقيه وطلقات نارية.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، لشن حملات أمنية لضبط تجار المخدرات.

كانت معلومات وردت إلى رئيس مباحث قسم شرطة فيصل المقدم صلاح عبدالفتاح، بقيام "محمد.ب.م" وشهرته، قطب، طالب من مدينة الطور بجنوب سيناء، ومقيم بالسويس، بالاتجار في المخدرات.

وضبط الطالب وبحوزته 12 كيسا من مخدر الحشيش، وبندقية وطلقات نارية، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل، وتحفظت على المضبوطات، وحول المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.