وصول وسفر 3394 راكبا بميناء سفاجا وتداول 402 شاحنة

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستقبل اليوم السفينتين عمان والحرية2 على متنهما 764 راكبا و48 شاحنة بضائع و16 شاحنة عفش ركاب و6 سيارات، وتغادر السفينتين بوسيدون إكسبريس ونما إكسبريس على متنهما 95 راكبا و134 شاحنة و8 سيارات.

وأضاف ملاك، في بيان: شهد الميناء أمس استقبال السفينة محبة وعلى متنها 1003 معتمرين و3 شاحنات عفش ركاب قادمة من ميناء ينبع والسفينتين مسرة وبوسيدون إكسبريس على متنهما 1310 راكب و37 شاحنة بضائع و7 شاحنات عفش ركاب و6 سيارات، وغادرت السفينة محبة على متنها 94 معتمرا و2 سيارة متجهة إلى ميناء ينبع وثلاث سفن أخرى وهي عمان، الحرية2، نما إكسبريس على متنها 128 راكبا و157 شاحنة بضائع و60 سيارة.