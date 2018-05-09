"التخطيط": المساهمة في التنمية من أهداف الصندوق السيادي المصري

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافا يشير إلى أهداف الصندوق السيادي المصري، والتي تتمثل في المساهمة في التنمية المستدامة، الاستخدام الأمثل للموارد العامة، رفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، وتحفيز الاستثمار الخاص، التعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الآجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.

وأشار الإنفوجراف إلى تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي والذي يضم أعضاء من ذوي الخبرة، وممثلين عن ثلاث وزرات من الوزرات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهي وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، ولمجلس الإدارة الحق في تعيين المدير التنفيذي للصندوق والذي يمثله في معاملاته مع الغير و أمام القضاء، بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، كما تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذي يُكفل تحقيق أهداف الصندوق.