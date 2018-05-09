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الوطن

أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار بفعل ارتفاع عوائد السندات

منذ 12 دقيقة
كتب: وكالات
أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار بفعل ارتفاع عوائد السندات

سبائك ذهبية - أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع، اليوم الأربعاء، مع تعزز الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني والذي دعم أسعار النفط ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع.

وصعد الدولار مقابل الين مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف مما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للاقتراب من ثلاثة بالمئة.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.65% إلى 1305.16 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 1305.70 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 16.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 908.60 دولار للأوقية.

 

 

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