انطلاق قافلة طبية من المركز القومي للبحوث لقرية نجع حمادي

تنطلق، اليوم الأربعاء، قافلة طبية من المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور أسامة عزمي رئيس شعبة البحوث الطبية بالمركز لقرية نجع حمادي بمدينة الأقصر، وتستهدف تلاميذ مدارس أجيال لذوي القدرات الخاصة التابعة لجمعية العلم والإيمان، والذين تتراوح أعمارهم بين 3-17 سنة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور أشرف شعلان والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

وأشار "شعلان" إلى أن إعداد وتجهيز القافلة تم من خلال لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود، وبمشاركة نخبة من الأساتذة الأطباء بالمركز في مختلف التخصصات مثل التوحد، والتأخر اللغوي، ومتلازمة داون، والتأخر العقلي، وزرع القوقعة، وضعف السمع عند الأطفال.

ومن المقرر أن يشارك في القافلة الدكتورة أحلام حنفي عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس.