سهم "فودافون" يرتفع 1.2% بعد تأكيد صفقة "ليبرتي جلوبال"

ارتفع سهم شركة "فودافون" بنحو 1.2% خلال تعاملات اليوم، بعد أن أعلنت عن موافقتها لدفع 21.8 مليار دولار لشراء أصول شركة "ليبرتي جلوبال" في 4 دول أوروبية.

وقالت الشركة البريطانية، اليوم، إنها ستحصل على أعمال "ليبرتي جلوبال" للاتصالات في ألمانيا والمجر ورومانيا وجمهورية التشيك، في صفقة هي الأكبر بالنسبة لشركة الاتصالات البريطانية منذ استحواذها على "مانسمان" في 2000.

وأضافت "فودافون" أنها عبر هذه الصفقة ستُصبح الرائدة القادمة في شبكة جيل "إن.جي.إن" في أوروبا، حيث تتمكن من الوصول إلى 54 مليون شبكة كابلات وفايبر، بالتزامن من جهودها لخفض التكاليف.

وتتخذ شركة "ليبرتي جلوبال" من "دنفر" مقرا لها لكن تسجيلها الرسمي في لندن.

وارتفع سهم "فودافون" بنحو 1.2% إلى 0.210 إسترليني.