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الوطن

بدء توافد المشاركين بالمؤتمر العربي الثالث لعقود الفيديك بمطار القاهرة

منذ 14 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
بدء توافد المشاركين بالمؤتمر العربي الثالث لعقود الفيديك بمطار القاهرة

ارشيفية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، بعض الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر العربي الثالث لعقود الفيديك تحت شعار "الفيديك وآفاق المستقبل" والذي ينطلق غدا الخميس 10 مايو، ويستمر حتى يوم 12 مايو الحالي.

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم ( IAMA )، العديد من الجهات الهندسية الرسمية حول الوطن العربي مثل اتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين الأردنيين والهيئة العربية للتحكيم الهندسي وجمعية المهندسين الإماراتية، ويحاضر نخبة من كبار المهندسين والمقاولين والمحكمين الهندسيين فى مجال عقود الفيديك وكذلك القانونيين من أساتذة القانون والمحامين الدوليين من ذوي الخبرات في هذا المجال لإثراء فعاليات المؤتمر وتقديمه لأقصى استفادة للمتخصصين في هذه الأنواع من العقود حول الوطن العربي دعمًا لقدراتهم وتعزيزًا لإمكاناتهم في المنافسة الدولية.

 

 

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