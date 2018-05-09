إحباط محاولة تهريب أموال إلى الشارقة في مطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي اليوم، من ضبط راكب مسافر على طائرة مصر للطيران المتجة إلى الشارقة بحوزته مبالغ مالية ضخمة.

وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن" إنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينة المتبعة، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب في وجود جسم معتم داخل حقيبة اليد الخاصة بالراكب، وبفتح الحقيبة بمعرفة الراكب عثر بداخلها على "705 دولارات أمريكية، و14300 جنيه مصري.

فأمر اللواء طة بيومي، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية، تنفيذا لتكليفات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمود الديب، مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بوضع تلك التوجيهات محل التنفيذ.