الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ3 آخرين في قتل 3 أشخاص بالخليفة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة 6 متهمين بينهم 3 هاربين بالإعدام شنقا حتى الموت، لإدانتهم بقتل 3 أشخاص في منطقة الخليفة، بعد إضرام النيران في منزلهم بسبب الخلافات 5 أبريل 2013، كما عاقبت المحكمة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد من بينهم امرأة، كما شمل الحكم معاقبة متهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 متهمين آخرين.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد قشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبدالعزيز حبيب، وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.

وعقدت الجلسة وسط حراسة امنية مشددة، ومنعت قوات الأمن أهالي المتهمين من دخول المحكمة، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام ثم تلت المحكمة منطوق حكمها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، بقصد ترويعهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه منزلهم، والشروع في قتلهم، والقتل العمد لـ3 أخرين، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم وقذف مواد حارقة على المنزل المقيمين به.

ونسبت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح، وطلقات نارية تستخدم في الأسلحة المذكورة، حيازة سلاح أبيض دون تصريح.