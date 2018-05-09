تسجيل الدخول

الوطن

الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ3 آخرين في قتل 3 أشخاص بالخليفة

منذ 15 دقيقة
كتب: هيثم البرعي
الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لـ3 آخرين في قتل 3 أشخاص بالخليفة

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة 6 متهمين بينهم 3 هاربين بالإعدام شنقا حتى الموت، لإدانتهم بقتل 3 أشخاص في منطقة الخليفة، بعد إضرام النيران في منزلهم بسبب الخلافات 5 أبريل 2013، كما عاقبت المحكمة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد من بينهم امرأة، كما شمل الحكم معاقبة متهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 متهمين آخرين.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد قشيري، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبدالعزيز حبيب، وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.

وعقدت الجلسة وسط حراسة امنية مشددة، ومنعت قوات الأمن أهالي المتهمين من دخول المحكمة، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام ثم تلت المحكمة منطوق حكمها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، بقصد ترويعهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه منزلهم، والشروع في قتلهم، والقتل العمد لـ3 أخرين، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم وقذف مواد حارقة على المنزل المقيمين به.

ونسبت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح، وطلقات نارية تستخدم في الأسلحة المذكورة، حيازة سلاح أبيض دون تصريح.

أخبار متعلقة

الإعدام لـ"صائغ" قتل "جواهرجي" بالعبور لسرقة 3 كيلو ذهب

الإعدام لـ"صائغ" قتل "جواهرجي" بالعبور لسرقة 3 كيلو ذهب
اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه
"الإعدام والمؤبد" لـ10 متهمين بـ"خلية داعش شبرا"

"الإعدام والمؤبد" لـ10 متهمين بـ"خلية داعش شبرا"
الإعدام لعاطل وسيدة والمؤبد لاثنين آخرين قتلوا حلاقا في البحيرة

الإعدام لعاطل وسيدة والمؤبد لاثنين آخرين قتلوا حلاقا في البحيرة
الإعدام لسيدة وابنها لذبحهما مزارع في وادي النطرون

الإعدام لسيدة وابنها لذبحهما مزارع في وادي النطرون
على طريقة "عمارة يعقوبيان".. الإعدام لعاطل قتل شابا طلب ممارسة الشذوذ

على طريقة "عمارة يعقوبيان".. الإعدام لعاطل قتل شابا طلب ممارسة الشذوذ

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

"غرفة الإسكندرية" تعقد ندوة حول الحلول التمويلية للمشروعات الصغيرة

"غرفة الإسكندرية" تعقد ندوة حول الحلول التمويلية للمشروعات الصغيرة

سفير السويد خلال حفل العيد القومي: المصريون والسويديون مبدعون

سفير السويد خلال حفل العيد القومي: المصريون والسويديون مبدعون

بريطانيا: الاتفاق مع إيران ضروري لأمننا.. وأنشطتها النووية مرفوضة

بريطانيا: الاتفاق مع إيران ضروري لأمننا.. وأنشطتها النووية مرفوضة

محافظ البحر الأحمر يتفقد منفذ بيع السلع بالغردقة: هدفنا خدمة المواطن

محافظ البحر الأحمر يتفقد منفذ بيع السلع بالغردقة: هدفنا خدمة المواطن

حجز طعن بديع ومتهمي "عمليات رابعة" على إدراجهم بقوائم الإرهاب للحكم

حجز طعن بديع ومتهمي "عمليات رابعة" على إدراجهم بقوائم الإرهاب للحكم

اختيارات الوطن

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

الأكثر قراءة

عاجل