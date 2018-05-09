تسجيل الدخول

الوطن

سحب 939 رخصة في حملة مرورية بسوهاج

منذ 5 دقيقة
كتب: خالد الغويط
سحب 939 رخصة في حملة مرورية بسوهاج

ارشيفية

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن إدارة المرور نفذت عددًا من الحملات المرورية المكبرة في نطاق المحافظة، أسفرت عن سحب 939 رخصة، وعمل تصالح لـ1339 رخصة مسحوبة، وحجز 10 تكاتك مخالفة، وسحب 27 رخصة مخالفة تقاضي أجر أكثر من التعريفة المقررة.

وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة المستمرة للحالة المرورية بالمحافظة وتكثيف الحملات المرورية لضبط الشارع لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وخصوصًا خلال أوقات الذروة، تخفيفا عن كاهل المواطنين، والعمل على الحد من المخالفات المرورية، ورفع الانتظارات الخاطئة بالشوارع والميادين بدائرة المحافظة، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد عبدالمنعم، على إدارات المواقف بالوحدات المحلية والمرور بمتابعة جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة، والعمل على عودة الانضباط للمواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

أخبار متعلقة

ضبط 653 مخالفة في حملة مرورية بسوهاج

ضبط 653 مخالفة في حملة مرورية بسوهاج
785 مخالفة مرورية.. في حملة بسوهاج

785 مخالفة مرورية.. في حملة بسوهاج
ضبط 757 مخالفة مرورية وتحرير 45 قضية تموين بسوهاج

ضبط 757 مخالفة مرورية وتحرير 45 قضية تموين بسوهاج
حملة مرورية لإعادة الانضباط لعدد من مواقف السيارات بسوهاج

حملة مرورية لإعادة الانضباط لعدد من مواقف السيارات بسوهاج

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

"غرفة الإسكندرية" تعقد ندوة حول الحلول التمويلية للمشروعات الصغيرة

"غرفة الإسكندرية" تعقد ندوة حول الحلول التمويلية للمشروعات الصغيرة

سفير السويد خلال حفل العيد القومي: المصريون والسويديون مبدعون

سفير السويد خلال حفل العيد القومي: المصريون والسويديون مبدعون

بريطانيا: الاتفاق مع إيران ضروري لأمننا.. وأنشطتها النووية مرفوضة

بريطانيا: الاتفاق مع إيران ضروري لأمننا.. وأنشطتها النووية مرفوضة

محافظ البحر الأحمر يتفقد منفذ بيع السلع بالغردقة: هدفنا خدمة المواطن

محافظ البحر الأحمر يتفقد منفذ بيع السلع بالغردقة: هدفنا خدمة المواطن

حجز طعن بديع ومتهمي "عمليات رابعة" على إدراجهم بقوائم الإرهاب للحكم

حجز طعن بديع ومتهمي "عمليات رابعة" على إدراجهم بقوائم الإرهاب للحكم

اختيارات الوطن

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

الأكثر قراءة

عاجل