سحب 939 رخصة في حملة مرورية بسوهاج

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن إدارة المرور نفذت عددًا من الحملات المرورية المكبرة في نطاق المحافظة، أسفرت عن سحب 939 رخصة، وعمل تصالح لـ1339 رخصة مسحوبة، وحجز 10 تكاتك مخالفة، وسحب 27 رخصة مخالفة تقاضي أجر أكثر من التعريفة المقررة.

وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة المستمرة للحالة المرورية بالمحافظة وتكثيف الحملات المرورية لضبط الشارع لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وخصوصًا خلال أوقات الذروة، تخفيفا عن كاهل المواطنين، والعمل على الحد من المخالفات المرورية، ورفع الانتظارات الخاطئة بالشوارع والميادين بدائرة المحافظة، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد عبدالمنعم، على إدارات المواقف بالوحدات المحلية والمرور بمتابعة جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة، والعمل على عودة الانضباط للمواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.