"الوادي الجديد" تدشن وحدة للملاريا في مركز بلاط

استقبل المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، وفدا من وزارة الصحة، للبدء في إجراءات تدشين وحدة للملاريا بقرية ذخيرة، لحماية المواطنين بالمركز والوصول إلى أعلى درجة من الأمان.

وأضاف عباس، أن هناك مساعدات من مديرية الصحة بالمحافظة في إنشاء هذه الوحدة من أجل الموافقة عليها، والإشراف على تدشينها، نظرًا لسعة المكان بالمركز وحاجة الأهالي إلى وجود وحدة للملاريا.

وأكد عباس، أن مديرية الصحة دشنت حملة لاستكمال فحص فيرس سي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.