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الوطن

بالأرقام| خسائر الشركات الفرنسية بعد انسحاب ترامب من اتفاق إيران

منذ 20 دقيقة
كتب: أيمن صالح
بالأرقام| خسائر الشركات الفرنسية بعد انسحاب ترامب من اتفاق إيران

ترامب

تراجعت أسهم الشركات الفرنسية التي تربطها علاقات عمل مع إيران، مثل "بيجو سيتروين" لصناعة السيارات و"ايرباص" للطائرات، اليوم الأربعاء، بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وانخفضت أسهم "بيجو" 1.5% في المعاملات المبكرة ونزل سهم منافستها "رينو"، التي تعمل في إيران أيضا، 0.3%.

وعقب الاتفاق النووي مع طهران في 2016 تم توقيع اتفاقية بين مجموعة "إيران خودرو" الصناعية وشركة "بيجو" الفرنسية لتصنيع السيارات، حيث تسعى بيجو إلى شراء حصة من رأس مال الشركة الإيرانية الحكومية.

ونزل سهم "ايرباص" 1.1% لكن أسهم مجموعة "توتال" النفطية - ولها أعمال في إيران هي الأخرى - زادت 0.7% مع صعود أسعار النفط إثر إعلان قرار ترامب.

رفع العقوبات عن إيران على خلفية الاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب، أمس، ودفع وزير النقل الإيراني عباس أخوندي، لإبرام اتفاقا على شراء 114 طائرة مدنية من شركة إيرباص الأوروبية.

فيما كشف وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت‌ زاده وقتها أيضا، أن بلاده توصلت إلى ثلاث اتفاقيات مع شركات ألمانية في قطاع صناعة السيارات، وهى اليوم محل نقاش وجدل بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لفسخ الاتفاق النووي مع طهران.

 

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