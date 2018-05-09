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الوطن

الكويت والفلبين تتفقان على توقيع بروتوكول لتنظيم استقدام العمالة

منذ 36 دقيقة
كتب: وكالات
الكويت والفلبين تتفقان على توقيع بروتوكول لتنظيم استقدام العمالة

الرئيس الفليبني

وافقت حكومتا الكويت والفلبين، اليوم الأربعاء، على توقيع بروتوكول اتفاق بينهما، بشأن استقدام وتنظيم العمالة الفلبينية في الكويت، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية. 

ونقل الموقع الإلكتروني للصحيفة، عن قصر الرئاسة في الفلبين، أن الحكومة الفلبينية والكويت وافقتا على توقيع مذكرة التفاهم، وذلك بعد أن التقى المتحدث الرئاسي هاري روك ووزير العمل سيلفستر بيلو، مع مسؤولين كويتيين، اليوم، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم المشار إليها عقب هذا الاجتماع. 

ومن المنتظر أن يصل إلى الكويت، غداً، وزير الخارجية الفلبيني آلان كايتانو، في زيارة تستغرق يوما واحدا، لمعالجة واحتواء تداعيات مواقف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في موضوع العمالة.

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