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الوطن

أنقرة: انسحاب الولايات المتحدة من "الاتفاق النووي" مثير للقلق

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
أنقرة: انسحاب الولايات المتحدة من "الاتفاق النووي" مثير للقلق

المتحدث باسم الرئاسة التركية-إبراهيم قالن-صورة أرشيفية

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد، أمر مثير للقلق، مشيرا، خلال مؤتمر صحفي عقده قالن اليوم الأربعاء، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، إلى أن إلغاء اتفاقية أبرمت نتيجة مباحثات مطولة ومبادرات دبلوماسية، من جانب واحد، يزعزع مصداقية الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة"الاناضول" التركية للأنباء.

وشدد قالن، على أن بلاده لا تريد لأي دولة في المنطقة أن تمتلك السلاح النووي، وأولويتها هي تطهير المنطقة برمتها من هذا السلاح، معتبرا أن قرار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، يحمل معه خطر حدوث عدم الاستقرار، ونشوب توترات وصراعات جديدة في المنطقة.وحول مطالبة شخصيات فرنسية بـ "حذف" آيات من القرآن الكريم، دعا "بعض الأوروبيين" إلى اتخاذ تدابير لمنع صعود اليمين المتطرف في بلدانهم، بدلا من استهداف الكتاب المقدس للمسلمين.

وفيما يخص الانتخابات التركية المبكرة، أعرب قالن عن اعتقاده أن الشعب التركي سيصوت في 24 يونيو المقبل لمصلحة "استمرار" الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة البلاد.

من جهة أخرى، وصف قالن قبول اليونان طلب لجوء انقلابي ثانٍ من أصل 8 فروا من تركيا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، بأنه "تطور خطير وفضيحة قانونية، وسيؤثر سلبا على علاقاتنا".

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