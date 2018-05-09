الريـال الإيراني ينهار أمام الدولار بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

شهد سعر الريـال الإيراني انهيارا أمام الدولار الأمريكي، ووصل إلى أدنى مستوى في تاريخه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وبلغ سعر الدولار في السوق غير الرسمية بإيران 75 ألف ريـال، مقارنة بـ65 ألف قبل إعلان قرار ترامب أمس، بحسب موقع "بون باست" الذي يتتبع أسعار السوق السوداء للعملة في طهران.

وأعلن ترامب أمس انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، مع فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران، بسبب ما اعتبره عدم التزامها بالاتفاق.

كانت العملة الإيرانية شهدت خسائر حادة في الأسابيع الماضية، بفعل ضعف الاقتصاد والطلب المتزايد على الدولار، ومخاوف توتر العلاقات مجددا بين واشنطن وطهران.